Krizan: “La movimentazione delle merci del porto di Civitavecchia sarà più efficiente e veloce”

26 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

“Prima del progetto “Fast Track to the Sea” avevamo notevoli inefficienze in termini di difficoltà con la lunghezza dei binari e l’infrastruttura ferroviaria e stradale che interferivano tra loro. Con questo progetto questi problemi saranno ora risolti. È importante nel contesto delle operazioni di movimentazione delle merci del porto stesso e ora ci aspettiamo che siano molto più efficienti e veloci” ha detto Tea Krizan, Project Officer CINEA – Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency durante la conferenza Final Event – Fast Track to the Sea che si è tenuta presso la sala Comitato dell’ente