Maggio 6, 2023

Si è tenuto a Milano l’evento “La bellezza ritrovata”, la sfilata di Civil Week organizzata da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione con L’Oréal Italia, La Roche-Posay, L’Oréal Professionnel Paris e con la partecipazione di Acto Lombardia, La Forza e il Sorriso Onlus, Go5 Per mano con le donne Onlus. In passerella 31 donne di cui 19 con diagnosi oncologica.