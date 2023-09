Settembre 27, 2023

Per il Ministro Musumeci serve programmazione e semplificazione delle procedure lavorando ad un disegno di legge per un piano nazionale rivolto alla mitigazione di rischio sismico. Importante anche la collaborazione di ognuno che deve diventare volontariamente consapevole facendo la propria parte per non trovarsi pericolosamente esposto. Cultura del rischio che deve cominciare dalle scuole con l’inserimento di un’ora nel programma didattico per parlare dei rischi del nostro territorio.