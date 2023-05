Maggio 29, 2023

Your browser does not support the video tag.

Uno sguardo audace, onesto e provocatorio sulla vita, sull’amore e sull’atto della creazione; Il volume racconta la storia di una donna, un’artista, e dei suoi incontri dagli anni ‘70 a oggi. Il racconto passa attraverso la danza, il risveglio spirituale e anche sulla tecnica degli EFT.