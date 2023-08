La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, di concerto con l’assessore con delega alla Legge Speciale per Venezia Roberto Marcato, ha approvato l’elenco degli interventi di bonifica di siti contaminati

Agosto 31, 2023

Casi Covid in aumento nel mondo mentre continua il trend in calo che si registra sui decessi. Negli ultimi 28 giorni, dal 24 luglio al 20 agosto, i contagi segnalati sono stati quasi 1,5 milioni, in aumento del 63% rispetto ai 28 giorni precedenti e oltre 2mila i morti, in diminuzione del 48%. Anche la regione europea ha registrato una crescita dei nuovi casi, dell’11% rispetto al mese precedente (per un totale di oltre 85mila casi), mentre il trend dei decessi è in discesa del 49% (circa 700). E’ il quadro che emerge dall’ultimo aggiornamento settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla situazione epidemiologica di Covid.