La risposta di La Roche-Posay alle pelli fragili delle malate oncologiche

Ottobre 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

“La nostra missione è quella di migliorare la qualità della vita delle persone fornendo soluzioni skincare e rendendo la dermatologia accessibile – commenta Onorina Iannuzzella, Brand Director La Roche-Posay e CeraVè – ed è per questo che sentiamo di dover dare il nostro contributo anche nel supporto ai pazienti oncologici; questo perché l’ottanta per cento dei pazienti oncologici manifesta effetti secondari sulla propria pelle e quindi siamo convinti di poter fare la differenza da questo punto di vista e lo facciamo con un impegno che è iniziato 25 anni fa e che si rinnova di anno in anno che coinvolge i nostri prodotti che sono sviluppati e testati anche per pazienti in terapia oncologica, per migliorare il confort della pelle, anche quando è estremamente fragilizzata come durante terapia, lo facciamo attraverso grandi campagne di sensibilizzazione e educazione che sono rivolte sia ai pazienti, ma anche ai caregiver e loro familiari che giocano un ruolo rilevantissimo nell’affrontare questo percorso e di formazione gli specialisti della Salute.

In occasione Pink October stiamo lanciando per la prima volta anche una piattaforma digitale, grazie alla quale si può fare un training davvero brevissimo di 15 minuti per sapere in che modo si può fare la differenza per supportare i pazienti oncologici.