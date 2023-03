Marzo 16, 2023

Diventare più agili, più snelli e quindi voler semplificare i processi aziendali. Sono questi i due fattori che stanno accelerando la crescita del Cloud. Il punto fatto nel corso del confronto ‘La Rivoluzione del Cloud’ organizzato dall’Adnkronos in collaborazione con Sap Italia.