La Sicilia investe sui porti: ecco il nuovo terminal passeggeri di “Vigata”

Aprile 17, 2023

Porto Empedocle, la Vigata letteraria di Andrea Camilleri, ha la sua nuova stazione marittima. L’opera voluta dall’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia Occidentale, ridisegna, in chiave moderna il water front del centro agrigentino, grazie alla realizzazione di un moderno terminal che connette il Mediterraneo con le peculiarità paesaggistiche e monumentali del territorio. Esternamente, la stazione marittima si presenta come lungo monolite dai tratti ben definiti, una struttura semplice, non invasiva, ma che incardina i principi dell’architettura sostenibile. Internamente invece, i passeggeri in transito, avranno a disposizione ambienti accoglienti e una suggestiva terrazza che si affaccia direttamente sul mare africano. Pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, la presenza di colonnine di ricarica per le auto nei parcheggi e l’utilizzo di materie eco sostenibili, completano l’opera segnando il nuovo corso “green” nella progettazione dell’edilizia pubblica. In Sicilia occidentale, quella di Porto Empedocle è la quinta stazione marittima aperta negli ultimi cinque anni . La nuova immagine del porto agrigentino si proietta anche nell’ottica di un futuro sviluppo turistico e di una mobilità sostenibile. Un processo evolutivo, che vede collaborare insieme l’autorità di sistema portuale e la Regione siciliana.