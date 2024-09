La sostenibilità urbana di A2a alla 50° edizione del Forum di Cernobbio

6 Settembre 2024

Nel contesto della 50° edizione del Forum di Cernobbio, intitolata “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” è stato presentato il Position Paper “Sostenibilità urbana. Decarbonizzazione, elettrificazione e innovazione: opportunità e soluzioni per città future-fit” realizzato da TEHA Group in collaborazione con A2A e il contributo scientifico di ASviS, in cui è emerso come le città rappresentino un catalizzatore sociale ed economico fondamentale, dove si gioca e si può vincere la sfida per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.