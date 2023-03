La via dell’innovazione passa per le Smart city, previsti fino a 1,6 mld di investimenti da qui al 2027

Marzo 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sempre più città e comuni italiani scelgono di investire sul modello delle Smart city; uno studio realizzato dal centro studi Tim in collaborazione con il Politecnico di Milano e il Cnr indica che di qui al 2027 gli investimenti in su questo fronte arriveranno a 1,6 miliardi di euro. I fondi pubblici non mancano, dall’europeo Horizon al Pnrr, e in effetti sul fronte della sostenibilità quella della città intelligente, che ‘decide’ in base ai dati delle reti 5G e dell’internet delle cose, appare come una scelta obbligata visti anche i forti risparmi che potrebbe fruttare: fino a 6,5 miliardi solo per i minori costi legati al traffico in 4 anni. Tim Enterprise, con il suo sistema ‘Urban Genius’, si propone come capofila dell’innovazione.