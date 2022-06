La vita dopo il covid: De Masi, “Abbiamo trovato un antidoto per ogni paura”

Giugno 8, 2022

“Per ogni paura, noi esseri umani ci siamo dati un antidoto: contro la paura della violenza c’è il rimedio dell’educazione e del controllo della forza pubblica, contro la paura del riscaldamemto globale c’è la politica della sostenibilità, mentre la paura dell’insicurezza economica ci porta a ricorrere a sistemi di compensazione e quindi ad assicurarci”.

Così Domenico De Masi, sociologo, ha commentato i risultati di una ricerca BVA-Doxa sull’impatto della pandemia e della guerra in Ucraina sulle abitudini di vita degli italiani, condotta per l’Osservatorio “Change Lab, Italia 2030” realizzato da Groupama Assicurazioni.