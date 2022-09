Agosto 31, 2022

A 25 anni dalla sua morte è ancora forte il ricordo della principessa Diana, spentasi a 36 anni nell’incidente del tunnel dell’Alma a Parigi il 31 agosto 1997 con il nuovo fidanzato, Dodi Al-Fayed. A Londra non è prevista nessuna particolare commemorazione, i figli William e Harry la ricorderanno separatamente.