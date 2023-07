Luglio 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

Visita al centro di accoglienza di Lampedusa del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e della commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson. “Puntiamo ad una gestione più ordinata del fenomeno migratorio, l’hotspot continuerà ad essere base di transito”, ha dichiarato il responsabile del Viminale.