Febbraio 28, 2023

Causa inflazione oltre metà degli italiani dice addio a risparmi. Secondo l’analisi di Nomisa, infatti, negli ultimi 12 mesi la capacità di risparmio è diminuita, o molto diminuita, per il 54% degli italiani. Inoltre, uno su quattro dichiara di spendere tutto quello che guadagna per utenze, cibo, spese di casa. Il 26% delle famiglie teme di non arrivare a fine mese, il 38% di chi risparmia lo fa perché vede un futuro incerto.