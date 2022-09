Latini: “Coop al fianco degli italiani contro il caro-prezzi”

Settembre 8, 2022

La presentazione del “Rapporto Coop – Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”, redatto dall’Ufficio Studi di Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori), ha offerto numerosi spunti di riflessione sulle tendenze e le abitudini degli italiani alla luce di una lunga serie di emergenze, da quella sanitaria a quella energetica, da quella bellica a quella climatica. L’amministratrice delegata Coop Italia Maura Latini analizza gli elementi più rilevanti del rapporto e spiega come è cambiata la strategia di Coop al fine di andare incontro ai consumatori messi in difficoltà dall’inflazione e dalla perdita del potere d’acquisto.