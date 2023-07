Luglio 10, 2023

Il ‘pezzo di carta’, in questo caso la laurea, ha ancora determinante importanza per fare carriera e guadagnare bene. Il tasso di occupazione, a un anno dalla laurea nel 2022, è stato del 75,4% per i laureati di 1° livello e del 77,1% per quelli di 2° livello. Dopo 5 anni rispettivamente il 92,1% e l’88,7%. Sotto il profilo economico rendono di più l’area medico-sanitaria e farmaceutica, poi informatica, segue ingegneria industriale.