Novembre 17, 2022

Giornata particolare per Mimmo Cuticchio che ‘coniugando mestiere e creazione ha dato nuova vita ad antiche e nobili tradizioni, affermandosi quale maestro indiscusso del teatro contemporaneo’. Il maestro dell’arte dei pupi siciliani è stato insignito della Laurea Honoris Causa in Teatro, Musica e Danza nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre, alla presenza del Rettore, Massimiliano Fiorucci. Tra i presenti alla cerimonia anche Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica