Giugno 1, 2023

Approvato all’unanimità in Senato il ddl per la ratifica dell’accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori transfrontalieri. Stabilito il principio di reciprocità, ma anche il metodo della tassazione concorrente. Nuovo regime in vigore dal 1 gennaio 2024, a beneficiarne circa 73mila lavoratori.