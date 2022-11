Novembre 21, 2022

Prevedere “forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità di rispettare le regole”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara riguardo agli episodi di violenza in classe. Intervenendo all’incontro ‘Direzione Nord’, Valditara ha detto: “Una cosa che mi è sempre parsa molto utile sono i lavori socialmente utili”.