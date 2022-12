Dicembre 15, 2022

Martedì 13 dicembre 2022 si è tenuto il convegno ‘Un nuovo modello di welfare’, organizzato a Roma dalla Confederazione Aepi. L’evento ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione delle parti politiche a prendere atto del cambiamento del mercato del lavoro per favorire la nascita di politiche attive più attinenti all’occupazione.