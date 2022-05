Maggio 16, 2022

Mancano circa 300mila lavoratori per garantire il sistema delle imprese ricettive e della ristorazione per la prossima estate: a rischio circa 6,5 miliardi di euro di consumi, a danno di hotel, ristoranti e bar e anche dei negozi. la stima di Assoturismo Confesercenti.