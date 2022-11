Novembre 30, 2022

In occasione della prima giornata dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Maria Teresa Bellucci, viceministro al Lavoro e alla Politiche Sociali, ha parlato delle priorità del Paese e dell’importanza di aiutare le persone occupabili ad entrare nel mondo del lavoro.