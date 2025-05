Lavoro, Cafà (Cifa): “Obiettivi del nuovo contatto benessere e produttività”

6 Maggio 2025

“Sono soddisfatto di questo rinnovo di contratto collettivo intersettoriale. In questi mesi abbiamo lavorato per fare un restyling di quella che nel 2019 abbiamo definito la Terza Via della Contrattazione di qualità. Abbiamo acceso i riflettori su temi come la parità di genere, welfare, formazione continua, sicurezza sul lavoro e sostenibilità che aiutano l’azienda a raggiungere un clima di benessere per il lavoratore e maggiore produttività per le aziende.” Ha dichiarato Andrea Cafà, presidente di Cifa, Confederazione Italiana Federazioni Autonome, a margine della firma del nuovo contratto collettivo nazionale intersettoriale con Confsal, Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori.