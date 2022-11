Novembre 14, 2022

Il fringe benefit, la misura di welfare aziendale inserita dal governo Meloni nel dl Aiuti quater, è una “integrazione alle tredicesime”. A dirlo è la ministra del Lavoro Calderone. Si tratta di un importo fino a 3.000 euro erogato dal datore di lavoro in busta paga sotto forma di beni e servizi, esente da tasse, fino al 31 dicembre.