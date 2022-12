Dicembre 14, 2022

E’ una fotografia del lavoro tutto sommato stabile quella che l’Istat scatta nel terzo trimestre 2022, ma che vede in leggero calo il numero degli occupati, circa 23 milioni. Lieve crescita degli stipendi, mentre la crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno è stata la metà di quella osservata nel Paese.