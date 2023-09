Settembre 15, 2023

Secondo i dati Istati nel secondo trimestre dell’anno il tasso di disoccupazione scende al 7,6% (-0,3 punti sul trimestre precedente). Diminuiscono sia i disoccupati (-64mila, -3,2% in tre mesi), sia gli inattivi di 15-64 anni (-66mila, -0,5%). Il tasso di inattività 15-64 anni cala al 33,5% (-0,1 punti). Prosegue, inoltre, la crescita su base annua del numero di occupati (+395mila, +1,7% rispetto al secondo trimestre 2022).