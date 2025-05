Lavoro domestico, Savia: “Serve una formazione più qualificata e razionale”

23 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

L’attenzione di Nuova Collaborazione è rivolta soprattutto a risolvere il problema del lavoro femminile in ambito familiare. Un’esigenza che emerge con chiarezza, come spiega il presidente Alfredo Savia, dal rapporto ‘Lavoro domestico e formazione. Strategie per colmare il gender gap e valorizzare il welfare per le famiglie’, di Nuova Collaborazione, a cura del Centro Einaudi.