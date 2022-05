Maggio 26, 2022

Per i lavoratori il governo ha fatto molto e in “rapidità”, “molto però resta ancora da fare – a partire dalla sicurezza dei lavoratori. Voglio ricordare, ancora una volta, le persone che hanno perso la vita mentre lavoravano – oltre 1.200 nel solo 2021”. Così il premier Mario Draghi, nel suo intervento al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma.