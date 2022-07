Luglio 2, 2022

Lavoro e covid, nuove misure in arrivo con l’uso della mascherina Ffp2 consigliato nei contesti a rischio, smart working per i soggetti fragili e controllo della temperatura. Queste le principali norme contenute nel nuovo protocollo per la sicurezza sul lavoro, in vigore fino al 31 ottobre.