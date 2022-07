Luglio 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

Presentato il XXI Rapporto Inps sul lavoro. Nel 2021, si legge, 23 milioni gli occupati in Italia con un tasso del 60%, ma i prossimi mesi saranno difficili. Timori degli economisti Inps per l’impatto della guerra tra Ucraina e Russia su commerci, consumi e inflazione. E preoccupano i dati sul ‘lavoro povero’.