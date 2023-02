Febbraio 11, 2023

Un dipendente su sei fa straordinari non retribuiti. È uno dei fenomeni rilevati dall’indagine Inapp Plus, che ha coinvolto 45.000 individui dai 18 ai 74 anni. Le motivazioni sono di vario tipo: nella maggior parte dei casi per carichi di lavoro eccessivi o carenza di personale, nel 18,4% per guadagnare di più. C’è, poi, un 8,1% che dichiara di non potersi rifiutare.