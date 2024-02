Lavoro, informativa Calderone: “Tasso irregolarità oltre 85% per lavori superbonus”

Febbraio 21, 2024

La ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha svolto un’informativa al Consiglio dei ministri in merito alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Calderone ha informato il Consiglio sull’attività ispettiva effettuata nel corso del 2023 mettendo in evidenza le criticità emerse, soprattutto nell’ambito delle aziende edili: per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%.