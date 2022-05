Lavoro, Istat: a marzo occupati oltre 23 milioni

Maggio 3, 2022

A marzo 2022 prosegue la crescita dell’occupazione e il numero di occupati torna a superare i 23 milioni. L’aumento osservato rispetto all’inizio dell’anno, pari a quasi 170mila occupati, si concentra soprattutto tra i dipendenti. Lo scrive l’Istat.