Giugno 13, 2022

Crescono di 905mila (+4,1%) gli occupati nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo rileva l’Istat che segnala anche un aumento delle ore lavorate +1,5% rispetto al trimestre precedente. L’incremento annuo coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+369mila, +2,6%), a termine (+412mila, +16,3%) e gli indipendenti (+124mila, +2,6%). In forte calo il numero di disoccupati (-16%) e quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-6,1%).