Lavoro, Italia intrappolata nella precarietà

Novembre 8, 2022

Mercato del lavoro italiano intrappolato nella precarietà. A dirlo sono i dati contenuti nel rapporto Inapp 2022, secondo cui, dei nuovi contratti nel 2021, solo il 14,8% risulta a tempo indeterminato. Cresce il lavoro povero, i dati sugli stipendi.