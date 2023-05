Maggio 29, 2023

Your browser does not support the video tag.

1.6 milioni di persone hanno scelto di lasciare il lavoro solo nei primi nove mesi del 2022. I motivi sono da ricercare principalmente nel desiderio di maggiori gratificazioni professionali e di un miglior rapporto tra vita privata e lavoro. L’Osservatorio Vorwerk per l’Italia e l’Associazione Univendita (aderente a Confcommercio) evidenziano un fenomeno in controtendenza nel settore della vendita diretta.