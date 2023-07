Luglio 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

Quelle sul lavoro sono “notizie incoraggianti” che “ci spronano a fare sempre meglio”. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni , in un post pubblicato su Facebook esprime soddisfazione per i dati Istat, che “continuano a certificare la costante crescita dell’occupazione, con il tasso di disoccupazione ai minimi dal 2009”. “Un’Italia che torna a crescere, a lavorare, a creare ricchezza e a puntare in alto”, evidenzia.