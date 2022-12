Dicembre 1, 2022

Secondo gli ultimi dati Istat, a ottobre 2022 sale l’occupazione dello 0,4%. Aumenta per i dipendenti permanenti e e gli ultracinquantenni, mentre diminuisce invece per i dipendenti a termine e gli autonomi. L’occupazione a ottobre segna un aumento di 82mila unità rispetto a settembre e di 496mila rispetto a inizio anno.