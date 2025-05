Lavoro, rettore Cannata (Universitas Mercatorum): “Università offre capacità di affrontare il mestiere”

14 Maggio 2025

“La formazione al Made in Italy riguarda l’imprenditoria, ma anche tutte le categorie che ruotano attorno al Made in Italy. L’università non offre un mestiere, ma offre la capacità di affrontare il mestiere”. Lo afferma Giovanni Cannata, Magnifico rettore dell’Universitas Mercatorum, durante l’evento “Competenze per il Made in Italy”, promosso da Unioncamere e Universitas Mercatorum nell’ambito delle iniziative per la Giornata del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese.