Lavoro, Saladini (MeglioQuesto): “Costituito comitato per creare nuove idee e opportunità”

Marzo 1, 2023

“Con questo comitato vogliamo contribuire a creare nuove idee e nuove opportunità per quelle che possono essere le trasformazioni nel mondo del lavoro.” Ha dichiarato Felice Saladini, Founder e Ceo di MeglioQuesto, la piattaforma per lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi per le relazioni commerciali digitali che ha lanciato l’istituzione del Comitato di innovazione e trasformazione del lavoro. “MeglioQuesto è un’azienda che si occupa di “figital”, siamo leader del nostro settore con ormai 5000 lavoratori. Sentivamo il bisogno e la necessità di costituire un comitato ad hoc che si occupasse di innovazione e trasformazione del lavoro”