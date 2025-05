Lavoro: Soravia (Velux Italia), ‘Edilizia deve trovare giusto bilanciamento tra innovazione tecnologica, sfide di efficienza energetica e centralità delle persone’

8 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

“Mediamente le persone vivono il 90% del loro tempo in ambienti chiusi. La ricerca affronta il tema della centralità delle persone in un mercato che si sta evolvendo dal punto di vista tecnologico, ma rischia di non considerare la persona come centrale nel progetto.” Ha detto Marco Soravia, market director Velux Italia, in occasione del seminario “Costruire il benessere, il ruolo della luce naturale e della luce zenitale nell’edilizia” presso il Senato della Repubblica a Roma.