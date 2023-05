Maggio 29, 2023

Lunedì 29 maggio a Milano, si è tenuta la presentazione del protocollo di intesa tra Regione Lombardia e le organizzazioni regionali dei manager Manageritalia Lombardia, Federmanager Lombardia e delle aziende Confindustria Lombardia e Confcommercio Lombardia. A margine, è intervenuta Simona Tironi, assessora all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.