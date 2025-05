Lavoro, Tripoli (Unioncamere): “Carenza di competenze adeguate vincola crescita e sviluppo”

14 Maggio 2025

“In questo webinar abbiamo messo in luce il fatto che la carenza di competenze adeguate è uno dei vincoli alla crescita e allo sviluppo. Come detto, le esigenze del Made in Italy cambiano e si cercano persone e competenze professionali che spesso non si trovano”. Così Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, intervenendo all’evento “Competenze per il Made in Italy”, promosso da Unioncamere e Universitas Mercatorum nell’ambito delle iniziative per la Giornata del Made in Italy promossa dal Ministero guidato dal ministro Adolfo Urso.