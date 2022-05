Maggio 2, 2022

Your browser does not support the video tag.

Israele convoca l’ambasciatore russo dopo le gravi dichiarazioni sulle “origini ebraiche di Hitler” del ministro degli Esteri russo Lavrov, ieri in collegamento con Rete4. Per il governo israeliano si tratta di frasi “imperdonabili e oltraggiose. Il più basso livello di razzismo contro gli ebrei è accusare gli ebrei stessi di antisemitismo”.