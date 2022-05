Lavrov in Turchia l’8 giugno

Maggio 31, 2022

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si recherà in Turchia il prossimo 8 giugno insieme a una delegazione militare. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu spiegando che durante la missione di Lavrov si discuterà della necessità di sbloccare le esportazioni del grano e della possibilità di creare corridoi umanitari nel Mar Nero per le navi che trasportano beni alimentari. Lavrov ha detto che la Russia sbloccherà il passaggio delle navi cariche di grano in Ucraina a condizione che le forze di Kiev procedano con lo sminamento dei porti.