Lazio, Busia: “Essenziale prevenire corruzione”

Dicembre 19, 2022

“E’ importante un ente che investa nella certificazione di qualità, mirata proprio alla prevenzione della corruzione. Prevenzione che è essenziale ed occorre quindi lavorare in questa direzione soprattutto in questo momento in cui si manifestano, lo vediamo dalle notizie che arrivano da Bruxelles, casi particolarmente preoccupanti e nel momento in cui investiamo i fondi del Pnrr che suscitano necessariamente appetiti. La corruzione è un male nascosto, non viene denunciato, oggi sentiamo di valigie piene di denaro, sempre più sembra che avvenga in forma nascosta, bisogna prevenirla con regole efficaci. Investire nella prevenzione della corruzione è una buona regola di amministrazione e l’idea della certificazione va in questo senso. Investire in questo significa spendere bene le risorse pubbliche e garantire che l’amministrazione funzione meglio perché i cittadini abbiano servizi migliori”.