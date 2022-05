Lazio, da regione 800mila euro per librerie e piccole case editrici

Maggio 4, 2022

Your browser does not support the video tag.

Un bando della Regione da 765.000 euro a fondo perduto a sostegno delle librerie indipendenti e delle piccole case editrici del Lazio.

Il finanziamento verrà suddiviso equamente tra librerie indipendenti e case editrici e potranno accedere al fondo quelle iscritte al Registro delle Imprese, o anche liberi professionisti, associazioni o altre entità che esercitino regolarmente un’attività economica nella Regione Lazio.

Saranno finanziabili i progetti realizzati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 ottobre 2022, ciascuno dei quali riceverà una cifra massima di 10.500 euro.