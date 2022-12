Dicembre 19, 2022

“Con Certification, che è un organismo accreditato Accredia, abbiamo certificato il primo Consiglio regionale in Italia per la prevenzione della corruzione e per la qualità. Finalmente possiamo parlare di pubblica amministrazione sostenibile. Oggi il Consiglio Regionale del Lazio ha una corretta governance alla data dell’audit. Complimenti al Consiglio Regionale del Lazio”.