Le mafie nell’era digitale. Nuove metodologie per sconfiggere l’invisibilità nel web.

Dicembre 6, 2023

A Palermo una giornata di incontri tra esperti, giornalisti, avvocati e magistrati per lo studio di nuovi procedimenti contro le mafie ormai sempre più tecnologiche. I ritardi nel varare leggi adeguate creano sempre più difficoltà nelle investigazioni da parte degli inquirenti. Criptovalute e Bit-coin rendono sempre più difficile intercettare le ricchezze accumulate dalle organizzazioni criminali.