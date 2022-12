Le Pro Loco festeggiano i 60 anni dalla fondazione

Dicembre 5, 2022

L’Ergife Palace Hotel di Roma si è vestito a festa per i 60 anni dell’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia): il proficuo impegno per salvaguardare il patrimonio culturale immateriale tramandando le tradizioni di padre in figlio e realizzando così un collante sociale fra le generazioni; l’incessante attività di animazione territoriale, l’operosa missione per esaltare le meraviglie nascoste in ogni angolo d’Italia e la costante azione per la valorizzazione dei prodotti tipici sono solo alcune delle costanti missioni portate avanti dall’organizzazione.